القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة اطلاق النار في بغداد

2021/09/28 | 20:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت القوات الامنية القبض على شخصين تبادلا اطلاق النار وثالث اطلق النار على أحد أصحاب المولدات في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية انه :" بعد حصول حادث إطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد الحادي عشر ،تم تطويق مكان الحادث، و تمت مطاردة احد المتهمين وإلقاء القبض عليه، بالإضافة الى إلقاء القبض صاحب دار قام باطلاق النار ايضا ".واضاف :" القت مفارز فوج طوارىء بغداد السادس القبض على شخص يحمل مسدسا بتهمة اطلاق النار على احد اصحاب المولدات الكهربائية "./انتهى9

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