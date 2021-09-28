اصابة عشرة من زوار الاربعين بحادث مروري في بابل

2021/09/28 | 20:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اصيب عشرة من زوار الاربعينية ، في حادث مروري غرب الحلة مركز محافظة بابل ، مساء اليوم .وقال مصدر في شرطة بابل:" ان عجلة تقل زوارا عائدين من زيارة الاربعينية ، انقلبت في ناحية ابي غرق على الطريق بين بابل وكربلاء ، وادى الحادث الى اصابة عشرة زائرين ، بينهم ثلاث نساء ، بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى "./ انتهى

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