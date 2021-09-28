حشد العتبات يسقط طائرات مسيّرة في

2021/09/28 | 21:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة العباس القتالية، احدى

تشكيلات حشد العتبات المقدسة، اليوم

الثلاثاء، إسقاط 4 طائرات مسيّرة في

"المنطقة الحيوية" وسط كربلاء.

وذكر بيان للفرقة وتلقته وكالة نون

الخبرية، أن الطائرات حاولت الوصو

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