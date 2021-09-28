2021/09/28 | 21:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ثارات قديمة" تودي بحياة شخصين في ديالى والشرطة تبحث عن "الجناة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/28 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ثارات قديمة" تودي بحياة شخصين في ديالى والشرطة تبحث عن "الجناة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ثارات قديمة" تودي بحياة شخصين في ديالى والشرطة تبحث عن "الجناة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).