جرحى باشتباكات بين الحشد والفوج التكتيكي في كربلاء (فيديو)

2021/09/28 | 21:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في كربلاء، الثلاثاء، بجرح 6 اشخاص اثر اشتباكات وقعت بين الحشد والفوج التكتيكي في سوق الحبوبي.

وأوضح المصدر لـNRT اليوم، (28 ايلول 2021)، ان "الجرحى وقعوا من الطرفين وتم نقلهم إلى مستشفى الحسين العام"، مبينا ان "سبب الاشتباك جاء اثر منع الفوج التكتيكي دخول الحشد عكس اتجاه السیر الی داخل كربلاء".

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