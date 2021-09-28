تجربة ثورة ديسمبر ودروسها (18) - تاج السر عثمان

2021/09/28 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان نهوض الشارع لقطع دابر الانقلاب1 تستمر المعركة ضد مخطط الفلول والمكون العسكري للانقلاب الكامل علي الثورة، ورفض تسليم السلطة للمدنيين مع نهاية فترة رئاسته، وهذا كان معروفا من البداية أن المكون العسكري الراهن ما هو الا اللجنة الأمنية للنظام البائد الذي قطع الطريق أمام الثورة بانقلابه في 11 أبريل 2019 ، وانقلابه الدموي في مجزرة فض الاعتصام ، والانقلاب علي "الوثيقة الدستورية" ،بهدف إ ......





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