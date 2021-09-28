مئات المرات.. الصين تخنق المنظمات الدولية وتعرقل عملها

2021/09/28 | 21:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي، أن الصين تستخدم كل الوسائل المتاحة لها لـ"خوض معركة مع المنظمات غير الحكومية".

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