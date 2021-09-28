2021/09/28 | 21:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الموارد المائية في العراق وجود تحرك لتأمين اجتماعات فنية مع الجانب الإيراني لحسم ملف المياه.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي ثامر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "زيارة رئيس الوزراء الى طهران مع وفد وزاري عالي …

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