الأعرجي يستقبل السفير الأميركي: الجانبان بحثا ملف الانتخابات المقبلة وأهمية توفير أسباب إنجاحها

2021/09/28 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كما استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر, بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران جنيفر غافيتو.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي, انه جرى خلال اللقاء مناقشة ملف الانتخابات العراقية، وأهمية توفير أسباب إنجاحها، بما يحقق تطلعات جميع العراقيين، علاوة على ملف النازحين والتأكيد على أهمية توفير الأجواء الملائمة لعودتهم وإنهاء هذا الملف الإنساني, كما شهد اللقاء أيضا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية، في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتعزيز الاستقرار والحوار في المنطقة.

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