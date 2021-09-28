مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة يؤكد إكمال الاستعدادات اللوجستية للانتخابات

2021/09/28 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة البصرة، إكمال الاستعدادات اللوجستية للانتخابات المرتقبة.

وذكر المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان أن الأخيرة أكملت جميع الاستعدادات اللوجستية وتأمين جميع الأجهزة التي ستستخدم في يوم الاقتراع الخاص والعام وسيتم توزيعها على جميع مراكز الاقتراع، وأضاف أنه تم فحص هذه الأجهزة بعمل المحاكاة لثلاث مرات وتم التأكد من عمل جميع هذه الأجهزة بصورة صحيحة وتامة.

وأشار البيان إلى أنه تم تدريب جميع الكوادر من موظفي مفوضية الانتخابات وموظفي الاقتراع وتم التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية مخازن المفوضية ومراكز التسجيل والاقتراع وحماية الناخبين وتأمين خطط أمنية ليوم الاقتراع وبهذا يكون مكتب انتخابات البصرة جاهزا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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