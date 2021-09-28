2021/09/28 | 21:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القاء القبض بحق المرشح صلاح السويدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ytogBN5HUB0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القاء القبض بحق المرشح صلاح السويدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القاء القبض بحق المرشح صلاح السويدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).