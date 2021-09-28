توب 5: أوستن يدافع عن الانسحاب من أفغانستان.. وتفاهمات للتعاون بين الأردن وسوريا

2021/09/28 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في أول جلسة استماع بالكونغرس منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، إلى تفاهمات لتعزيز التعاون بين الأردن وسوريا في مجالات مختلفة، وبدء عرض أحدث فيلم من سلسلة جيمس بوند بعد تأجيله بسبب كورونا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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