إصابة 10 زائرين بحادث سير على طريق بابل ـ كربلاء

2021/09/28 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلأفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باصابة 10 زائرين بجروح، بحادث سير على طريق كربلاء - بابل.وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "عجلة تقل زوار عائدين من زيارة الاربعينية، انقلبت في ناحية ابي غرق على الطريق بين بابل وكربلاء".وأضاف، أن "الحادث ادى الى اصابة 10 زائرين، بينهم 3 نساء".

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