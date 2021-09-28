2021/09/28 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم مطلوب في ميسان.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت قوة من اللواء الرابع التابع الى فرقة الرد السريع في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم مطلوب في ميسان المركز الخبري الوطني.

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