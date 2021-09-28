مدير صحة كربلاء : اكثر من ستة ملايين زائر راجعوا خلال ايام الزيارة

2021/09/28 | 21:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مدير عام صحة كربلاء الدكتور صباح الموسوي عن مراجعة اكثر من ستة ملايين مراجع من زوار اربعينية الامام الحسين (ع).واشار الموسوي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان مستشفيات كربلاء والمفارز الطبية الميدانية العاملة في المحافظة استقبلت ٦،٢٩٨،٩٨٩ مراجعا من الزائرين الوافدين الى المحافظة ، منذ بدء الخطة الخدمية والامنية والصحية بالمحافظة لغاية اليوم الثلاثاء " ./انتهى

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