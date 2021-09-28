2021/09/28 | 21:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكدَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم / فيفا / سيقوم بزيارةِ المنشآت الرياضيّة في البصرة، والاطلاع على العديد من الجوانب التي تخص الأمور المساندة في عملية تضييف المباريات الدولية في البصرة.وأضافَ بحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم: " ان وفد الاتحاد الدولي وصل أمس الاثنين للبصرة، وتم اللقاء معه اليوم الثلاثاء، وما يسعدنا ان البصرة بأتم الجاهزيّة لاحتضان المبارياتِ الدولية لوجود مقومات النجاح فيها من جودة الملاعب والخبرة الواسعة التي اكتسبتها من جراء احتضان المباريات الدولية في مناسباتٍ عدة نالت الثناءَ والإعجابَ من المنتخبات التي خاضت مبارياتها في ملاعب البصرة".واختتمَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، حديثه بالقول: إن الاتحاد الدوليّ لديه صورة كاملة عن ملاعب البصرة والمنشآت الرياضية وتحضيراتها لأمن الملاعب والشروط الصحية، وثقتنا عالية في دعم الاتحاد الدوليّ للعراق من رئيس الاتحاد الدولي انفانتنيو والاتحادين الآسيوي والعربي، وجميع الأشقاء الذين يسعون بقوةٍ لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، لذلك فالأمور تسير بصورةٍ طيبة، لاسيما اننا مقبلون على استضافةِ وتنظيم البطولات الدولية في ملاعبنا" ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اتحاد الكرة يلتقي وفد الفيفا في البصرة ويؤكد ثقته بدعمه للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اتحاد الكرة يلتقي وفد الفيفا في البصرة ويؤكد ثقته بدعمه للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).