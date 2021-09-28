يسيرون في بلدهم 30 كيلومترا للعزاء.. اذربيجانيون يبيعون اثاث بيوتهم ليزوروا الحسين (تقرير مصور)

2021/09/28 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشقهم للحسين فطري ودمعتهم عليه رخيصة،

ما ان دخلنا عليهم حتى تصاعد البكاء

والنحيب، تجمعوا حولنا كمن عاد اليه

غائب عزيز على قلبه، تحملوا العناء

بالسفر الى دولتين حتى يصلوا الى كربلاء

المقدسة، باع الكثير

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