العراق: مقتل مدنيين بنيران منتسب امني اثناء الواجب لهذا السبب!

2021/09/28 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني في ديالى، الثلاثاء، بقيام شرطي بقتل مدنيين اثنين في اطراف ناحية أبي صيدا بدوافع جنائية.

وأبلغ المصدرNRT ، اليوم (28 ايلول 2021)، أن "الشرطي كان يتربص بالضحية بالقرب من نقطة تفتيش في قرية ذبابة بأطراف ناحية أبي صيدا".

واضاف، انه "ما ان وصل الضحية مستقلا سيارة أجرة حتى فتح الجاني النار من سلاحه ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة، ما أدى الى مقتل سائق السيارة ايضا".

واوضح، ان "سبب الجريمة هو الثأر"، مشيرا الى أن "قوات الأمن تلاحق الجاني حاليا في المناطق المحيطة بمكان الحادث.

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