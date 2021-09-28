2021/09/28 | 21:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، عن تحركها لمعالجة 13 مليون طن من أنقاض مخلفات الحروب في أيمن الموصل.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزارة البيئة تؤكد سعيها لازالة الألغام والمقذوفات الحربية من اراضي محافظة نينوى كونها اكثر المحافظات التي تشكو من مخلفات الحرب ويوجد عدد …

ظهرت المقالة البيئة تعلن تحركها لمعالجة 13 مليون طن من أنقاض مخلفات الحروب في أيمن الموصل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة تعلن تحركها لمعالجة 13 مليون طن من أنقاض مخلفات الحروب في أيمن الموصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة تعلن تحركها لمعالجة 13 مليون طن من أنقاض مخلفات الحروب في أيمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).