ولي عهد السعودية يطلق استراتيجية لجذب 10 ملايين سائح لمنطقة عسير بحلول 2030

2021/09/28 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم"، حتى تكون وجهة عالمية طوال العام وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

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