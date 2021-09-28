مروحيات قتالية تهاجم بضراوة جحور داعش

2021/09/28 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني مطلع في ديالى، اليوم الثلاثاء، بان مروحيات قتالية هاجمت بضراوة جحور داعش في تلال حمرين .

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "مروحيات قتالية تابعة للجيش قصفت 4 اهداف داعشية في عمق تلال حمرين (85كم شمال شرق بعقوبة) استهدفت قناصة داعش المتمركزين في كهوف ومرتفعات عالية حاولوا اعاقة تقدم الارتال العسكرية للحشد الشعبي اثناء تنفيذ عملية تمشيط واسعة".

واضاف المصدر، انه "لم تعرف حجم الضحايا الا ان القصف أسهم في تأمين خطوط اخلاء الدوريات التي تعرضت لنيران قناصة داعش ما ادى الى اضرار مادية دون اي اصابات"، لافتا الى ان "القناصة هربت الى عمق التلال".

هذا وكان الحشد الشعبي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في عمق تلال حمرين من عدة محاور قبل ان تشتبك دورياته مع داعش في عمق التلال.

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