مقتل جندي بهجوم مسلح في طوزخورماتو

2021/09/28 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل جندي بهجوم مسلح في طوزخورماتو شرق صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احد جنود الجيش قتل إثر استهداف ثكنة لهم بالأسلحة الرشاشة من قبل داعش الارهابي في قرية (بسطملي) غربي طوزخورماتو"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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