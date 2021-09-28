دوري ابطال اوروبا .. اياكس يتابع تحليقه ويتجاوز ضيفه بشيكتاش

2021/09/28 | 22:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تابع أياكس أمستردام الهولندي نتائجه البراقة محلياً وأوروبياً وغلب ضيفه بشيكتاش التركي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.وسجل للفائز ستيفن برغيوس 17، والفرنسي سباستيان هيلير 43.واصبح رصيد أياكس 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على سبورتينغ لشبونة بنتيجة عريضة 5-1، بينما لا يزال بشيكتاش بدون نقاط الى الآن./انتهى9

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