2021/09/28 | 22:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لتعزيز الامن الغذائي.. افتتاح مشروع لتسويق المحاصيل الزراعية في الاقليم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: L2znTqPsvyY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لتعزيز الامن الغذائي.. افتتاح مشروع لتسويق المحاصيل الزراعية في الاقليم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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