2021/09/28 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، إن تعاون بلاده خارج إطار اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي بصورة تطوعية وبادرة حسن نية.وأضاف آبادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران: تعاوننا خارج إطار اتفاق الضمانات مع الطاقة الذرية “بادرة حسن نية” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: تعاوننا خارج إطار اتفاق الضمانات مع الطاقة الذرية “بادرة حسن نية”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: تعاوننا خارج إطار اتفاق الضمانات مع الطاقة الذرية “بادرة حسن نية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).