فرقة العباس: وجود حشد العتبات المقدسة شرعي وقانوني ولولا المرجعية لما تكوّن حشد

2021/09/28 | 22:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة فرقة العباس القتالية،

الثلاثاء، ان وجود حشد العتبات المقدسة

شرعي وقانوني ولولا المرجعية لما تكوّن

حشد.

وقال قائد فرقة العباس القتالية ميثم

الزيدي، خلال خطاب داخل العتبة

العباسية المقدسة بع

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