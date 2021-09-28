إحباط تهريب جديد لطحين التموينية في شارع قناة بغداد

2021/09/28 | 22:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أحبطت مفارز مديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب جديد لطحين البطاقة التموينية في شارع قناة بغداد شرقي العاصمة.وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني، انه “بهدف منع ضعفاء النفوس من العبث بالأمن الاقتصادي، تواصل الأجهزة المختصة رصد وتعقب المخالفين، وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة من قبل مكتب […]

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