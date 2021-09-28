طالبان تمنع النساء من الدراسة والتدريس في جامعة كابول:

2021/09/28 | 22:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حركة طالبان عدم السماح للنساء بعد بحضور الفصول الدراسية أو العمل في الجامعة "حتى يتم خلق بيئة إسلامية"، وفقا لما أعلنه المستشار محمد أشرف غيرت الذي عينته الحركة في الجامعة.

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