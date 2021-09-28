2021/09/28 | 22:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر: " ان الإصلاح هو الباب الوحيد لإنقاذ العراق من الاحتلال والتطبيع والتبعية".وقال الصدر في تغريدة على / تويتر / :" ان الاصلاح يجب ان يكون مقدماً على كل المصالح الاخرى لكي يكون بدوره مفيداً للجميع فهو الباب الوحيد لانقاذ العراق من الاحتلال والتطبيع والتبعية والرذيلة والفقر والخوف وما شاكل ذلك".وخاطب الصدر الناخب والمرشح بقوله " على الناخب والمرشح أن يلتزما بتقديم المصالح العامة على الخاصة ، وان كان الالتزام بها مضراً على الصعيد الشخصي ، فانك إن لم تلتزم بها من اجل مرشح قريب منك او صديق لك فإن ذلك قد يكون سببا في عدم وصول مرشحك وكذلك المرشح الآخر الذي ضمن منطقتك"./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: الاصلاح هو الباب الوحيد لانقاذ العراق من الاحتلال والتطبيع والتبعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: الاصلاح هو الباب الوحيد لانقاذ العراق من الاحتلال والتطبيع والتبعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).