الموسوي: ضرورة اخذ اجراءات رادعة بحق المشاركين بمؤتمر التطبيع

2021/09/28 | 22:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، جاسم الموسوي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اخذ اجراءات رادعة بحق المشاركين بمؤتمر التطبيع، مبينا ان لمؤتمر لم يكن عبثيا بل جاء متناغما مع المشروع الابراهيمي.وقال الموسوي لبرنامج “حصاد الايام”، ان “اصدار امر القبض بحق المشاركين بالمؤتمر اجراء صحيح”، موضحا ان “المشاركة في المؤتمر تعد جناية باعتبارها تهديد للامن العراقي”.واضاف […]

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