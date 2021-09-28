2021/09/28 | 22:35 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: od4XLthihPY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المسير الحسيني من النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبغداد باتجاه قبلة الاحرار | 2021/9/25) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المسير الحسيني من النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبغداد باتجاه قبلة الاحرار | 2021/9/25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).