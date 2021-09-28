2021/09/28 | 22:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vvu8hKbY5kI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موقف عزت الشابندر من الزعامات والقادة في المشهد السياسي العراقي #بلا_أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موقف عزت الشابندر من الزعامات والقادة في المشهد السياسي العراقي #بلا_أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).