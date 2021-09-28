يساعد الفقراء والمشردين والايتام والمواكب.. مضيف العتبة الحسينية يقدم مليون و500 الف وجبة طعام (تقرير مصور)

2021/09/28 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظن الكثير ان عمل مضيف الإمام الحسين

عليه السلام يقتصر على تقديم الطعام في

العتبة الحسينية فقط، لكن الحقيقة ان له

منافذ تعد اذرعا مترامية الاطراف تمد

يدها لاطعام الزائرين في ثلاث محاور حول

مدينة كربلا

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