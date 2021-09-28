نائب عراقي ينفذ 'دكة عشائرية'.. وقبيلة المعتدى عليه تصدر بيانا (فيديو)

2021/09/28 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت امارة العبيد، الثلاثاء، بيانا بشأن قدوم أحد النواب وحمايته من محافظة ديالى إلى محافظة كركوك والقيام بدكة عشائرية، مطالبين باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وملوحين التصعيد في حال عدم الاستجابة.

وقالت ادارة امارة العبيد في بيان اليوم، (28 ايلول 2021)، انه "اجتمعت ادارة امارة العبيد بسبب الاعتداء الذي قام به النائب احمد مظهر الجبوري وحمايته باطلاق العيارات النارية وبكثافة على دار ظاهر مزعم العبيدي وعلى ممتلكاته وسيارات الضيوف الذين كانوا في داره".

وأضاف، ان "هؤلاء الضيوف كانوا من اجل اصلاح المشادة البسيطة بين الجارين في نفس المنطقة، وتفاجأوا بمجيء النائب اعلاه وحمايته عنوة من ديالى إلى كركوك وتنفيذه الدكة العشائرية التي شرعت وادينت من قبل البرلمان العراقي واعتبارها 4 ارهاب وتناسى انه وقع على هذا القانون".

وتابع، "وعليه قررت امارة العبيد باجتماعها ان تتخذ الاجراءات التالية:-

1/ مطالبة رئيس الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء باتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب وحمايته.

2/ الذهاب إلى القانون العراقي الذي ينقذ من وقع عليه الظلم.

3/ مطالبة ابناء القبيلة بعدم اتخاذ اي تصرف يتنافى مع القانون العراقي، والمحافظة على السلم المجتمعي لاهل كركوك ومكوناتها.

4/ مطالبة ابناء عمومتها شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور بادانة هذا العمل الذي قام به النائب اعلاه وحمايته كوننا ابناء عمومة ونحرص على المحافظة على الاعراف القائمة بين القبيلتين.

5/ الشهود الاحياء والمبرز الجرمي دليل واضح عما جرى في هذه الحادثة".

واختتم البيان بالقول "نأمل لمن تصل إليه هذه المناشدات ان يتخذ الاجراء والا سوف يتخذ تصرف نحن لا نقبل به ولا العقلاء جميعا يقبلون به والوصول إلى نقطة لا يحمد عقباها".

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