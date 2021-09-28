2021/09/28 | 22:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أظهرت دراسة نشرت نتائجها الثلثاء السلطات الصحة الأميركية أن الآثار الجانبية التي شوهدت بعد جرعة معززة من لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لكوفيد تشبه إلى حد كبير تلك التي ظهرت بعد جرعة ثانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف الآثار الجانبية للجرعة الثالثة من لقاح كوفيد المركز الخبري الوطني.

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