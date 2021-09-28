الخارجية الأميركية ترحب بقرار استئناف الرحلات بين الأردن وسوريا

2021/09/28 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جيلينا بورتر، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إعلان الأردن استئناف الرحلات الجوية التجارية إلى سوريا بأنه "مرحب به".

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