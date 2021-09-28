العمليات المشتركة: أكثر من 30 ألف منتسب شاركوا في تأمين الزيارة الأربعينية

2021/09/28 | 22:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين، بمشاركة أكثر من 30 ألف منتسب في تأمين حركة الزائرين من جميع محافظات البلاد والوافدين عبر المنافذ البرية والجوية.

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وذكرت القيادة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أيلول 2021)، انه "بتوفيق وسداد من الباري عز وجل وبمتابعة ميدانية كللتها زيارة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وبجهود مباركة لسواعد ابطال تشكيلاتنا الأمنية لوزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والاستخبارية كافة بمشاركة أكثر من ٣٠ الف منتسب تولت تأمين حركة الزائرين في جميع محافظات البلاد والوافدين عبر المنافذ البرية والجوية".

واضاف البيان "تتشرف قيادة العمليات المشتركة أن تعلن لأبناء شعبنا المؤمن الكريم عن نجاح الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الزيارة الاربعينية لسيد الشهداء الإمام الحسين بمحاورها الأمنية والخدمية والصحية وتميزها بوحدة القيادة والسيطرة ودقة التنظيم ومن تضمنته من جهد حكومي واضح لنقل الزائرين بانسيابية عالية من وإلى كربلاء".

واشارت العمليات الى أنها "تستثمر أجواء الشعيرة الحسينية الخالدة للتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل الجهود المساندة التي أسهمت في إنجاح الخطة الأمنية وعلى رأسها الامانتين الحسينية والعباسية المطهرتين والى اللجنة العليا لتأمين الزيارة الأربعينية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ولمحافظ كربلاء ووكلاء الوزارات والمسؤولين كافة الذين تواجدوا طيلة الأيام العشرة الماضية".

وتابعت العمليات "الشكر موصول لقيادة عمليات كربلاء ولكل وحدات التعزيز التي تم إرسالها لكربلاء من الجيش والشرطة الاتحادية وافواج الطوارئ ووزارات الصحة والنقل والتجارة والدوائر البلدية والخدمية وأصحاب المواكب الحسينية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام التي نقلت الصورة الحية للعالم بأسره عن اقتدار العراق وقواته الأمنية في إدارة الحشود والزيارات المليونية التي تتطلب قدرا كبيرا من المهنية".

وختمت العمليات "نشكر الزائرين الأكارم سواء العراقيين أو الاجانب الذين اثبتوا وكما هي عادتهم التزامهم بتعليمات القوات الأمنية وتجسيد صورة حية للتعاون البناء بين الشعب العراقي وقواته الأمنية والذي فوت الفرصة على المتربصين وأسهم في تأدية مناسك الزيارة بسهولة ويسر".

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