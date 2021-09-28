“تيك توك” يعلن وصوله إلى حاجز المليار مستخدم شهريا

2021/09/28 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات أعلن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة “تيك توك” وصوله إلى حاجز المليار مستخدم شهريا حول العالم.وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن “تيك توك نجح في كسر كل الحواجز السياسية التي تضعها بعض البلدان على التطبيق، بالأخص الولايات المتحدة والهند”.يذكر أن موقع “إنستغرام” وصل إلى هذا الإنجاز في …

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