الصدر: الإصلاح هو الباب الوحيد لإنقاذ العراق من الاحتلال والتطبيع والتبعية

2021/09/28 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الإصلاح الباب الوحيد لإنقاذ العراق من الاحتلال والتطبيع والتبعية.وقال السيد الصدر في تغريدة له على منصة “تويتر” تابعها “النور نيوز” أنه “من الضروري على الفرد المؤمن أن يقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وأن ينظر إلى ما فيه نصرة للدين والمذهب والوطن”.وأضاف، أن …

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