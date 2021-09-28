ومضات في محراب سيد الاحرار. - مظهر محمد صالح

2021/09/28 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح ومضات في محراب سيد الاحرار.مظهر محمد صالحالتضحية هي البذل والعطاء لبلوغ اول المباديء الانسانية السامية دون مقابل ، فالمقابل هو المجد عبر دفتر التاريخ الناطق ، و تظل دواليب الفكر تقلبه اندفاعاً نحو المقدمة دون توقف و يقطر نقاءً اسمه التضحية .



تحفظ التضحيات في اخاديد حفرت باظافرها السامية مسارات الاصلاح على بوابات التاريخ البشري .



و يبقى الاصلاح بحاجة الى عتلة او رافعة ديناميكية تع ......





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