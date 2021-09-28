الطرق الناعم على جدران العصر الرقمي. - مظهر محمد صالح

2021/09/28 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح الطرق الناعم على جدران العصر الرقمي.مظهر محمد صالحبدأ المساء اللامع يهمس في اذني مجدداً ليبدد داب الليل وانا مازلت اقلب في سلسلة اختياراتي الذهنية الحرة كي اسأل سائق حافلتي قاصداً واحدة من افخم دور بيع الكتب والمؤلفات في ذلك الحي الجميل من قلب العاصمة الامريكية واشنطن وهو الحي القديم من المدينة المسمى جورج تاون.كانت المتعة النادرة التي ترافق رحلتي في كل مرة عند زيارتي لشمال ......





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