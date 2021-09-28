الأردن يوضح حقيقة استئناف رحلات

2021/09/28 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة النقل الأردنية وشركة طيران "الملكية الأردنية"، الثلاثاء، حقيقة استئناف رحلات شركة الملكية الأردنية مع سوريا، بعد تصريح لوزير النقل وجيه عزايزة عن استئناف الرحلات اعتبارا من الأحد المقبل.

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