منظمة الفاو:فعالية يوم الحقل لمزارعي نينوى 

2021/09/28 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتابة وتصوير : بهجت درسون برعاية الممثل المقيم لمنظمة الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن وبمتابعة مباشرة من قبل خبير الفاو الدكتور الشاذلي كيولي قامت منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) وضمن فعاليات مشروع دعم سبل المعيشة للمزارعين العائدين في المناطق الريفية والشبه حضرية والممول من الاتحاد الاوربي بتنظيم يوم الحقل حول (صناعة وأهمية […]

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