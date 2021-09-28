محلل سياسي: تحالف الفتح يمتلك مشروع قادر على تغيير واقع البلاد

2021/09/28 | 23:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، جاسم الموسوي، اليوم الثلاثاء، ان تحالف الفتح يمتلك مشروع قادر على تغيير واقع البلاد.وقال الموسوي لبرنامج “حصاد الايام” ان “الفتح هو صاحب الاتفاقية الصينية”.وبين ان “تحالف الفتح يمتلك مشروع قادر على تغيير واقع البلاد”.واوضح الموسوي انه “نحتاج لقوانين تحدد سياسة البلد الاقتصادية”.وبين ان “الفتح امام مسؤولية كبيرة […]

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