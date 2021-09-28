الدفاع المدني ينقذ 13 زائراً بعد سقوط باص في نهر بكربلاء

2021/09/28 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انقاذ 13 زائرا جراء سقوط عجلة داخل نهر الحسينية نتيجة عطل ميكانيكي في محافظة كربلاء المقدسة .وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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