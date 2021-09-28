داليا تسرد حقيقة الضابط الذي كسر روتين الدوائر معها.. وتؤكد: خضعت لـ 36 عملية تجميل

2021/09/28 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت الفنانة داليا نعيم، الأحد، اللغط الذي صاحب قضية حصولها على البطاقة الموحدة، والذي اتهمت فيه بسلك طريق الرشوة، بعد تسهيل الامر من قبل احد الضباط.

وقالت نعيم في حديث لـ NRT عربية، (28 ايلول 2021)، انها "حصلت على بطاقة موحدة بطرق رسمية، سارت بها دون تدخل اي ضابط في الموضوع"، مضيفة انه "لو افترضنا حصول (الواسطة) كما تحدثت بعض مواقع التواصل فلماذا هذا التهويل..



هل نحن في بلد تنعدم فيه هذه الامور؟".

وتابعت، "فقدت بطاقتي الموحدة، مما اضطرني للذهاب الى الدئرة المعنية من اجل الحصول على بطاقة جديدة"، مؤكدة ان "هذه المواضيع التي اثارتها بعض منصات التواصل هدفها الضجة فقط".

ونفت نعيم، "معرفتها بالضابط الذي تداولت بعض الصفحات اسمه"، نافية "وجود اي صلة معرفة بينهما"، فيما لفتت الى ان "موضوع بطاقتها تم في الشهر الخامس ولا تدري لماذا اثير في الوقت الراهن".

وبشأن عمليات التجميل، اكدت انها "خضعت لـ 36 عملية"، قائلة "ساستمر بالعمليات ولن اهمل روحي..



فانا فتاة ترغب بان تبقى جميلة ولطيفة دائما".

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