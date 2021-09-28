2021/09/28 | 23:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zp-u8NqejgE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | احسان الشمري : الحكومة تحاول إنجاح مهمتها في إنجاز الانتخابات باي طريقة كانت) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | احسان الشمري : الحكومة تحاول إنجاح مهمتها في إنجاز الانتخابات باي طريقة كانت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).