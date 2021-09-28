2021/09/28 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

درجال: وفد الفيفا خرج بانطباعات جيدة عن زيارته الأولى للعراق » وكالة الأنباء العراقية

رياضة

اليوم, 22:58

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال: وفد الفيفا خرج بانطباعات جيدة عن زيارته الأولى للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال: وفد الفيفا خرج بانطباعات جيدة عن زيارته الأولى للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).