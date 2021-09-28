فرقة العباس تبين موقفها من المرجع السيستاني.. وتعلن جهة ارتباطها صراحة

2021/09/28 | 23:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت فرقة العباس القتالية "حشد العتبات" ، الثلاثاء، انه لولا المرجعية العليا لما تكون الحشد ولما حافظ العراق على وجوده واستقلاله، مؤكدة ان وجودها اصبح شرعيا وترتبط بصورة مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.

وذكر قائد فرقة العباس القتالية خلا كلمة امام حشود الزائرين داخل الصحن العباسي في كربلاء، اليوم (28 ايلول 2021)، ان "جهد فرقة العباس هو من بركات الله تعالى وأنبيائه والأئمة (ع) والمرجعية الدينية والمؤمنين خصوصا وهذا الشعب العراقي المعطاء"، مبينا ان " شعار حشد العتبات المقدسة رفع بشكل رسمي في هذه الزيارة ووجوده شرعي وقانوني".

واضاف، ان "حشد العتبات المقدسة شرعي بانتمائه إلى العتبات المقدسة وقانوني بارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة وهو داعم له".

واوضح، انه "لولا المرجعية العليا لما تكون الحشد ولما حافظ العراق على وجوده واستقلاله".

وتابع، انه "نفتخر بأن فرقتنا تمتلك أكبر قوة مدرعة وقوة متطوعة -على مستوى الحشد- في العراق وقد شاركت في خدمة الزائرين هذا العام".

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