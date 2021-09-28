السعودية تعترض طائرة مفخخة استهدفت خميس مشيط 

2021/09/28 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف بقيادة السعودية، الثلاثاء، أن دفاعات المملكة قامت بصد طائرة مسيرة مفخخة.

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